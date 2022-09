Politiek 'Ik geloof nog steeds dat Thierry geen racist/fascist/antisemiet is' Hij leek Thierry Baudet eeuwig trouw te blijven, maar eind maart wilde ook senator Paul Frentrop (68) geen FvD’er meer zijn. Voor het eerst blikt de voormalig Nyenrode-hoogleraar terug. Over dwepen met Poetin, te snelle groei en de wenselijkheid van diplomaloos onderwijs.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen