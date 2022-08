Analyse Pelosi’s bezoek moet Taiwan steunen, maar kan averechts uitpakken Nancy Pelosi wil met haar komst naar Taiwan het eiland een hart onder de riem steken. Op lange termijn kan dit optreden van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Peking juist sterken in zijn territoriale ambities.

