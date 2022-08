Fiscaal Fiscale prikkels maken aardgas aantrekkelijk voor glastuinbouw De overheid subsidieert het gasverbruik in de glastuinbouw, zodat Nederlandse tomaten en paprika's zich staande houden in de internationale concurrentie. Maar dat is niet bevorderlijk voor de energietransitie. De laatste aflevering in een vierdelige serie over bijzondere belastingdouceurtjes.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen