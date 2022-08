Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Franse politici klagen in Brussel over Brits riooldrama en: oorlog of geen oorlog, Hongarije shopt in Rusland.

Foto: ANP

1. Brits rioolwater verziekt relatie met Frankrijk...

Dat het brexitmotto 'take back control' in de praktijk betekent dat de Britse regering haar greep op tal van problemen verliest, was al een tijdje duidelijk. Zolang dat binnenlandse gevolgen had, lag niemand in Brussel van het Britse onvermogen wakker. Maar nu raakt de EU mogelijk toch betrokken bij de problemen met rioolwater waarvoor Londen maar geen oplossing weet te vinden.

Britse waterzuiveraars kunnen als het overdadig heeft geregend en er risico op wateroverlast is, besluiten ongezuiverd rioolwater op zee te lozen. Maar dat zou bij wijze van uitzondering moeten zijn. In de praktijk gebeurt het heel vaak, klagen organisaties als bijvoorbeeld Surfers Against Sewage.

Inmiddels krijgt de kwestie een internationale dimensie: drie Europarlementariërs hebben aan de bel getrokken bij de Europese Commissie. Het Britse rioolwater verziekt volgens hen de Franse kustwateren. Het brengt niet alleen de gezondheid van badgasten in gevaar, maar ook de handel van Franse vissers.

Sinds de brexit houdt het VK zich niet meer aan de EU-regels, stelt voorzitter Pierre Karleskind van de visserijcommissie van het Europees Parlement. Of dat moet is de vraag, maar in ieder geval zijn er VN-regels die de regering in Londen heeft geaccepteerd, meent hij.

De Europese Commissie houdt de kwestie ook scherp in de gaten. 'We rekenen erop dat het VK zich aan al zijn juridische verplichtingen uit de Trade en Cooperation Agreement (TCA) houdt om schade voor de volksgezondheid en milieu te voorkomen', waarschuwde Eurocommissaris van milieu Virginijus Sinkevicius. 'De zee beschermen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.' Saillant genoeg ontkende een woordvoerder van de Commissie donderdag nog dat de TCA bij deze kwestie van toepassing is.

De Britse waterzuiveraars hebben inmiddels toegezegd £3 mrd te investeren in betere overstorten bij de rioolzuivering. Zo zullen lozingen minder vaak voorkomen. Verder loopt er een onderzoek van het Britse milieuagentschap en toezichthouder Ofwat. De eerste resultaten daarvan ten spijt, duurt het nog wel even voor de twee instanties eindconclusies op tafel hebben.

... en die kan sowieso wel beter...

De rioolrel komt op een moment dat de leiderschapsstrijd bij de Britse Conservatieven, die het VK een nieuwe premier moet opleveren, bijna rond is. Liz Truss, minister van buitenlandse zaken, lijkt populairder bij de leden dan Rishi Sunak, tot voor kort minister van financiën.

Op 5 september zal duidelijk zijn of Truss inderdaad heeft gewonnen. Maar zoals FD-correspondent Joost Dobber vaststelt is ze al bezig met de vorming van haar nieuwe regering. En ze demonstreert ook al dat ze haar rol van opperdiplomaat heeft opgegeven en niet bang is om bondgenoten op de tenen te trappen.

Dat bleek afgelopen donderdag, toen ze bij een evenement van de Conservatieven de Franse president Emmanuel Macron schoffeerde. Is die een bondgenoot of vijand, luidde een bizarre vraag. 'Dat moet nog blijken', antwoordde Truss. Ze maakte een grapje, zeiden haar medestanders later.

Macron was niet enthousiast over de uitglijder. 'Als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet kunnen zeggen of ze vrienden of vijanden zijn — vijanden is geen neutrale term — dan koersen we af op ernstige problemen.' Maar, onderstreepte hij, 'het Britse volk zal altijd de vriend van Frankrijk blijven, een sterke bondgenoot, wie de leider ook is of welke foutjes die ze ook maken.'

2. Oorlog of niet, Hongarije wil Russische kernreactoren

Rosatom, de Russische kerncentralebouwer, kende de laatste jaren veel tegenvallers. In 2021 sloot Tsjechië het bedrijf uit van een aanbesteding voor de uitbreiding van de kerncentrale in Dukovany. Dit vanwege Russische betrokkenheid bij explosies in 2014 in een munitiedepot in Oost-Tsjechië. Nieuw Russisch geweld — de Russische invasie van Oekraïne — leidde er toe dat Finland in mei een streep zette door een plan om Rosatom een centrale te laten bouwen ten noorden van de Oulu.

Maar Rosatom heeft heel trouwe klanten, zoals Hongarije. Dat land zette donderdag na een lang vergunningtraject het licht op groen voor een uit 2014 daterend plan om de kerncentrale in Paks uit te breiden met twee reactoren.

Het gaat om een deal met een waarde van €12,5 mrd, waarvoor Boedapest €10 mrd in Rusland zou lenen. Volgens Hongaarse media is de overeenkomst trouwens nog niet geheel rond, omdat de Hongaarse nucleaire autoriteit extra voorwaarden stelt, en het vereiste veiligheidsrapport niet heeft geaccepteerd.

De deal leek eerder dit jaar nog geheel af te springen. Media meldden toen dat Rosatom de eerder gemaakte afspraken met Boedapest zou opzeggen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar toen bleek wel dat de financiering van Paks II gezien de sancties jegens Rusland problematisch ligt, en dat westerse toeleveranciers vanwege de strafmaatregelen wellicht geen zaken doen met Rosatom, ook al vallen kerncentrales formeel niet onder het sanctieregime.

Het is een veilige aanname dat het laatste woord in EU-verband over de Hongaarse plannen nog niet is gezegd. Maar de regering van premier Viktor Orbán vaart doorgaans haar eigen koers, wat het land bijvoorbeeld bij het respecteren van mensenrechten meermaals in conflict bracht met de Unie.

Boedapest botste vorig jaar bijvoorbeeld met Brussel vanwege campagnes tegen lhbti-rechten. De regering-Orbán zet haar koers op dit vlak door. Vorige week begon de Hongaarse mediawaakhond NMHH een onderzoek naar een scène in de animatiefilm Jurassic World: Cretaceous Camp, waarin twee meisjes elkaar zoenen. Dat laten zien mag mogelijk niet volgens de Hongaarse wet, denkt de NMHH.

Formeel gaat overigens het Nederlandse Commissariaat voor de Media over de kwestie. De film is uitgezonden door Netflix, en omdat het Europese hoofdkantoor daarvan in Nederland staat, is het Commissariaat toezichthouder voor de EU.

Ook hier geldt: het laatste woord is nog niet gezegd.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Duitse bondskanselier Olaf Scholz spreekt maandagochtend in Praag over hervorming van de EU. Duitse media weten al wat hij gaat zeggen: minder stemmen met unanimiteit, de Unie moet technologisch soeverein zijn en de Westelijke Balkan moeten bij de EU.

• De Poolse premier Mateusz Morawiecki bezoekt maandag de Franse president Emmanuel Macron. Het gaat om energie, maar ongetwijfeld ook over het conflict tussen de EU en Polen.

• De EU-ministers van defensie vergaderen vandaag en morgen in Praag. Woensdag treffen de ministers van buitenlandse zaken elkaar in de Tsjechische hoofdstad. Op de agenda: aanscherping van de visaregels voor Russen. Alhoewel de meningen verdeeld zijn.

• Het Tsjechisch EU-voorzitterschap wil deze week een ingelaste bijeenkomst van de Europese energieministers beleggen over de hoge stroom- en gasprijzen. Op welke dag die plaatsheeft is nog niet duidelijk. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De commissie voor industrie en handel van het Europees Parlement spreekt donderdag over de plannen om minder afhankelijk te raken van Russische energie. En over de stand van zaken rond de brexit.

Meer lezen (en luisteren)?

L'histoire De Franse president Macron probeert de banden met Algerije te verbeteren, en bezocht de afgelopen dagen Algiers. Resultaat is onder meer dat er een gezamenlijke commissie van historici komt om de geschiedenis van de (de)kolonisatie van Algerije te onderzoeken.

The only way is up België denkt (net als Nederland) na over hoe huishoudens te helpen in het licht van de stijgende energieprijzen. In Duitsland speelt hetzelfde en staat minister van economische zaken Robert Habeck steeds meer onder druk; de Duitse regering vergadert dinsdag en woensdag over maatregelen. Ondertussen overweegt Bulgarije toch met Gazprom in zee te gaan.

Overslag Verdovende middelen overspoelen de haven van Antwerpen. En de stad, signaleert De Tijd.

Post-Johnson Wat gaat Liz Truss als nieuwe premier van het VK voor de EU betekenen, mocht ze tot het ambt worden geroepen? Rem Kortegweg van Instituut Clingendael spreekt erover in de podcast Café Europa van Haagsch College.

Deze nieuwsbrief gaat met vakantie en is terug in augustus! Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.