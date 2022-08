Buitenland William Ruto, de Keniaanse ritselaar die het tot president van zijn land schopte William Ruto, de winnaar van de presidentsverkiezingen in Kenia, presenteert zich graag als een man van het volk. Hij wil de dagloners en straatverkopers verheffen, met zijn eigen rijkdom als voorbeeld.

