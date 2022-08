Samenleving Hoogbejaarde filmdiva stelt zich verkiesbaar voor Italiaanse senaat De 95-jarige Gina Lollobrigida wil de politiek in. De filmdiva heeft het gehad met ruziënde politici. Zelf ligt ze echter al jaren overhoop met haar familie.

