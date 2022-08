Milieu en klimaat De wedloop om schone energie is begonnen De Amerikaanse Inflation Reduction Act van 2022 wordt een gamechanger voor de transitie naar schone energie; niet alleen in de VS, maar in de hele wereld. Door veel krachtiger in te zetten op een vooruitstrevend industriebeleid, zijn de VS opeens hard op weg om Europa, China en andere landen het nakijken te geven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen