Kennis en innovatie De objectieve meningenmachine van de Synthetische Partij Deense kunstenaars hebben de eerste politieke partij opgericht aangestuurd door kunstmatige intelligentie. De Synthetische Partij vertrouwt erop dat het ondergesneeuwde meningen aan de oppervlakte brengt. 'Ons project móét politiek zijn.'

