Europa Millennial Sanna Marin wil het ambt van premier ‘opschudden’ Een feestje in je vrije tijd of een onbedoeld hoog budget voor ontbijt: in de meeste politieke arena’s zou het niet meteen leiden tot ophef. In Finland wel, waar de jonge premier Sanna Marin onder een vergrootglas ligt ondanks aanhoudende populariteit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen