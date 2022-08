Buitenland 'Energiesubsidies werken ondermijnend’ De in Moskou geboren topeconoom Oleg Itskhoki vindt dat Europa zich veel te afhankelijk heeft gemaakt van Rusland. Hij beschouwt de hoge energieprijzen als een aansporing voor de markt om te zoeken naar alternatieven voor olie en gas. ‘De Europese economie heeft daar heus wel de capaciteit voor.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen