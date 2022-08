Analyse Verantwoordelijkheidsvakantie CDA ondermijnt wat er over is van de Haagse bestuurskracht Betonrot in Rutte IV? Na een ongelukkige doorstart van de coalitie ontbreekt het leiderschap en het gezag om het hoofd te bieden aan crisis op crisis. Hoe de matiging dreigt te verdwijnen uit het politieke midden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen