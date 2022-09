Industrie Hennep moet de gifgronden van Vlaanderen zuiveren Chemiereus 3M moet alle Vlaamse tuinen en akkers die het heeft vergiftigd met pfos saneren. Maar hoe? Boeren in de omgeving hebben hun hoop gevestigd op een bijzonder product: hennep die de bodem reinigt.

