Vandaag beginnen de verhoren in de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen weer. De grote afwezige bij de verhoren, is de voormalig topman van ExxonMobil in de Benelux, Joost Van Roost. Parlementair verslaggever Bas Knoop is er voor het FD bij.

Oud-Exxon-topman Van Roost weigert voor enquêtecommissie Groningen te verschijnen

Tata Steel heeft met drie grote bedrijven contracten gesloten voor het ontwerp van een nieuwe fabriek in IJmuiden. Die fabriek moet met waterstof staal produceren. Hiermee is het maken van duurzaam staal in Nederland een stap dichterbij.

Tata Steel zet handtekening voor nieuwe waterstofstaalfabriek

Thuiswerkers lijken niet massaal terug te gaan naar kantoor, dus stoten werkgevers op grote schaal vierkante meters af. Huurcontracten worden niet verlengd en hele etages worden onderverhuurd. Vastgoed redacteur Erik van Rein maakte een rondgang langs Nederlands grote bedrijven.

Grote werkgevers stoten rigoureus kantoorruimte af