1. Poetin op het stembiljet in Italië

Het centrumrechtse blok in Italië lijkt op koers voor een zege bij de parlementsverkiezingen van 25 september. Maar één thema verdeelt Fratelli d'Italia (FDL), Lega en Forza Italia: Poetin, oftewel hoe om te gaan met sancties tegen Moskou vanwege de Russische aanval op Oekraïne.

Forza Italia en Lega hadden altijd goede banden met Rusland. Het begin van de oorlog in Oekraïne dwong Lega-leider Matteo Salvini zijn sympathie voor het Kremlin in te slikken. Een pr-reisje naar Oekraïense vluchtelingen in Polen liep uit op een echec. Maar nu voert Salvini campagne voor het einde van de sancties tegen Rusland. Die raken alleen maar de Italianen, en niet de Russen, stelt hij.

'Italianen eerst', zei Salvini, die ook zijn verering voor Donald Trump en diens slippendragers blijft uitdragen, zondag nog maar eens. Enrico Letta, de leider van de sociaaldemocratische PD, zei in relatie tot Salvini's sanctiemoeheid dat de Lega-leider 'zijn ware aard' heeft onthuld. Hij is 'een echt gevaar voor het land', aldus Letta.

Ook Silvio Berlusconi, de hoogbejaarde leider van Forza Italia, sloeg afgelopen weekeinde een vriendelijker toon aan jegens het Kremlin. Poetin kon niet anders, hij is gedwongen om oorlog te voeren, zei de zakenman-politicus, 'door zijn land, zijn volk, zijn mannen, door de Communistische Partij'.

FDL-leider Giorgia Meloni distantieerde zich vervolgens van Salvini's verhaal. Als Italië zijn bondgenoten in de steek laat, 'verandert er niets voor Oekraïne, maar voor ons wel'. We verliezen dan onze geloofwaardigheid, aldus Meloni. In een recente peiling vindt een nipte meerderheid van de Italianen (51,1%) dat de sancties tegen Rusland moeten stoppen vanwege de hoge energieprijzen en inflatie.

Volgens de enquête zou één op de vier Italianen op FDL stemmen. De PD zou zo'n 23% van de stemmen krijgen. Lega volgt op grote afstand.

Meloni zei zondag op het Ambrosetti-forum in Cernobbio dat zij sleutelt aan het Italiaanse coronaherstelplan en de hervormingen daarin niet uitsluit. 'Dat is geen ketterij', zei ze. Het plan dateert van vóór de huidige energiecrisis. Het Italiaanse begrotingstekort laten oplopen, iets waar Salvini wel voor te porren is, ziet ze niet zitten.

Die zei dat hij voor Italië een steunpakket wil zoals Duitsland zondag ontvouwde.

2. Fransen verpesten Spaanse gasdroom

Is het licht aan het einde van de tunnel, of is het een tegenligger? In augustus reageerden Spanje en Portugal enthousiast toen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz begon over de aanleg van een gaspijpleiding tussen het Iberische schiereiland en Duitsland. Die verbinding zou Berlijn kunnen helpen om het wegvallen van Russisch gas op te vangen.

De Spaanse energieminister Teresa Ribera zei dat de aanleg van een nieuwe aansluiting van Spanje op het Franse gasleidingnet hooguit negen maanden zou duren. Dan zijn er bij de Frans-Duitse grens nog wel investeringen nodig om het Spaanse gas voor Duitsland geschikt te maken, en moet het Franse net het extra gas aan kunnen.

En daarmee zijn we aangeland bij de dwarsligger: Frankrijk. Dat land is niet enthousiast over de nieuwe infrastructuur. Dus toog de Spaanse premier Pedro Sánchez dinsdag naar Berlijn om met kanselier Scholz te praten over hoe het gasplan meer vaart te krijgen.

Saillant in dit verband is dat er al jaren een plan is voor een nieuwe verbinding tussen Spanje en Frankrijk, de MidCat-leiding. Maar Franse én Spaanse toezichthouders schoten de aanleg in 2019 af wegens de voorziene kosten. Ook was de pijp overbodig, oordeelden ze.

Met de wijsheid van nu was dat een ongelukkig besluit. En de Spanjaarden mogen nu anders over die leiding denken, de Fransen blijven sceptisch. 'Wanneer vrienden erom vragen, zullen we hun voorstel onderzoeken', reageerde de Franse minister van financiën Bruno Le Maire dinsdag toen Scholz en Sánchez hun enthousiasme over de pijpleiding uitten.

Zaterdag, bij het Ambrosetti-forum in Cernobbio, was hij alweer minder toeschietelijk. 'Ik ben er niet zeker van dat een nieuwe leiding ons door de winter helpt. Laten we op de uitdagingen op de korte termijn zoals de komende winter focussen voordat we over investeringen voor de lange termijn gaan denken.'

En dan nog. Le Maire: 'Elektriciteit en waterstof lijken mij veelbelovender dan een nieuwe gaspijp.'

3. Op naar de volgende afsplitsing?

Vraag mensen Moldavië op de kaart aan te wijzen, en ze hebben al moeite, ook al hebben we het over een kandidaat-lidstaat van de EU. Maar vraag ze waar Gagaoezië ligt en de kans op succes is waarschijnlijk zo goed als nul. Toch bestaat de kans dat u er binnenkort meer over hoort.

Moldavië heeft al veel te stellen met Transnistrië, het flintertje Moldavië aan de overkant van de Dnjestr dat zich in 1990 onafhankelijk verklaarde (lees de reportage van FD-redacteur Jean Dohmen), en waar Russische troepen zijn gelegerd. Gagaoezië ligt aan de 'goede kant' van de Dnjestr, en geldt als een 'autonoom gebied' in Moldavië. En de bevolking is er pro-Russisch.

Dat is te merken nu de spanning in Moldavië vanwege de oorlog in Oekraïne en woede over de oplopende (energie)prijzen te snijden is. Een dreigement van Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, hielp ook al niet. Hij waarschuwde donderdag dat Moskou een actie tegen zijn troepen in Transnistrië als een aanval op heel Rusland zou zien, net zoals in 2008 toen Georgië 'onze vredestroepen in Zuid-Ossetië aanviel'. Dat leidde tot een Russische aanval op Georgië.

Lavrovs woorden waren een reactie op een speech van de Moldavische president Maia Sandu. Die zei bij de 31ste verjaardag van de onafhankelijkheid dat Moskou zijn troepen uit Transnistrië moet terugtrekken. De Russische minister herinnerde zijn gehoor eraan dat Gagaoezië ook om 'speciale erkenning' vraagt, waarmee hij bedoelt dat de leiders van de regio streven naar nauwere banden met Rusland. De Poolse denktank OSW stelt dat Moskou de kwestie-Gagaoezië gebruikt om Moldavië te destabiliseren.

Waar moeten we deze week op letten?

• Maandag weten we of Liz Truss dan wel Rishi Sunak Boris Johnson opvolgt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Bijna iedereen gaat ervan uit dat een meerderheid van de leden van de Conservatieve Partij voor Truss kiest. Lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber. Oh, en dit stuk over de nalatenschap van Johnson.

• De Brusselse denktank Bruegel houdt zijn jaarcongres op dinsdag en woensdag. Sprekers zijn onder anderen minister Sigrid Kaag van Financiën, en de Spaanse vicepremier Nadia Calviño. Verder aanwezig: de Franse EU-minister van Europese zaken Laurence Boone

• Dierennieuws! Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest in een zaak over blauwe ara's die op illegale wijze in de EU terechtkwamen. Zijn de nakomelingen van die vogels vrij verhandelbaar in de EU?

• De ECB gaat donderdag de rente verhogen.

• De EU-ministers van energie spreken elkaar vrijdag bij een ingelaste bijeenkomst over de crisis op de energiemarkten. Lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers. En dit.

• De ministers van financiën van de EU plus centralebankpresidenten spreken elkaar vrijdag en zaterdag in Praag.

