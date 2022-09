Analyse Uitblijven EU-geld begint Hongarije pijn te doen. En te ergeren Torenhoge inflatie, zorgen over de economie. Hongarije zou Europees geld goed kunnen gebruiken. Maar de onderhandelingen over een akkoord over coronasteunmiljarden met Brussel slepen zich voort. Boedapest lijkt de rekening te betalen voor jaren van botsingen met de EU.

