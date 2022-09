Bijna zestig jaar na de start van de gaswinning in Groningen is eindelijk duidelijk welk bedrag dit heeft opgeleverd. In totaal werd er, gecorrigeerd voor inflatie, €428 mrd euro winst gemaakt. €363,7 mrd daarvan ging naar de staat. Dat blijkt uit berekeningen van aandeelhouder Shell, die zijn ingezien door het FD.

In deze speciale aflevering van Dagkoers hoor je FD-journalisten Jasper Been en Bas Knoop over de verhoren in de parlementaire enquête en de miljarden winst in de Groningse gaswinning.

Gaswinning in Groningen leverde €428 mrd op

De special over de Groningse gaswinning vind je hier.