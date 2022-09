Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Turkije slaat harde toon aan in geschil met Griekenland, Polen slaat om zich heen, en Lionel Messi is goed ingeburgerd in Spanje.

1. Erdogan briest, Mitsotakis probeert rustig te blijven

Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan complimenteus is over niemand, en altijd wel een dreigement paraat heeft, weten veel regeringsleiders, en zeker zijn buren. Maar nu slaat Erdogan wel erg dreigende taal uit, vindt de Griekse regering. Athene heeft inmiddels geklaagd bij de Navo en bij de Verenigde Naties.

Al heel lang woedt er tussen Athene en Ankara een discussie over de grenzen in de Egeïsche Zee, maar die is de afgelopen maanden flink opgelaaid. Turkije claimt stukken zee die Athene als Grieks ziet. Turkse straaljagers schenden daarbij om de haverklap het Griekse luchtruim. Ankara claimt daarbij dat Griekenland illegaal een militaire presentie opbouwt op eilanden zoals Rhodos en Kos.

Dat mag niet, vindt Ankara. Turkije stelt dat het verdrag van Lausanne (1923) en het Vredesverdrag van Parijs (1947) helder vastleggen dat Griekenland de zogeheten Dodekanesos ('De twaalf eilanden') niet mag militariseren.

Ruim een week geleden herhaalde Erdogan dit. Maar nu sprak hij ook van een Griekse 'bezetting', en waarschuwde hij dat 'Turkije klaarstaat om te doen wat nodig is' om die situatie te corrigeren. 'Hé Griekenland, kijk eens naar de geschiedenis. Jullie betalen een hoge prijs als jullie nog verder gaan', zei hij 3 september in Samsun aan de Zwarte Zee.

In Athene is de regering des duivels. 'Het Turkse gedrag is een destabiliserende factor voor de eenheid en cohesie van de Navo. Het verzwakt de zuidelijke flank van de alliantie op een moment van crisis', verwees de Griekse minister van buitenlandse zaken Nikos Dendias in een brief naar Navochef Jens Stoltenberg naar de oorlog in Oekraïne.

De Europese Commissie zei vorige week maandag 'bezorgd' te zijn over de situatie, en riep de Turkse regering op haar toon te matigen. Brussel vindt dat Turkije de soevereiniteit van Griekenland moet respecteren.

Een bondgenoot van president Erdogan, voorman Devlet Bahceli van de nationalistische MHP, zei zondag in een speech dat 'Turkije zo de Egeïsche Zee kan oversteken'. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis is bereid om Erdogan te ontmoeten om te de-escaleren, bijvoorbeeld in Praag. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken en Navo-chef Stoltenberg hebben aangedrongen op een dialoog.

Foto: ANP/Associated Press

2. Eerst een claim tegen Berlijn, dan een tegen Praag

Jaroslaw Kaczynski, de leider van de rechts-conservatieve regeringspartij PiS in Polen, kondigde onlangs aan dat Warschau €1300 mrd aan herstelbetalingen eist van Duitsland. Dit vanwege de door Nazi-Duitsland aangerichte schade en begane gruwelijkheden in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Duitse regering ging niet op de eis in. Maar het is zeker dat de PiS in het licht van de naderende verkiezingen in 2023 nog vaak op het thema zal terugkomen.

Duitsland is niet het enige land waarmee Polen een appeltje te schillen heeft, zo meldde de krant Rzeczpospolita donderdag. Tsjechië moet namelijk nog 368 hectare grond aan Polen geven, vindt de Poolse regering. Premier Mateusz Morawiecki begon in 2019 al eens over de kwestie bij zijn toenmalige collega Andrej Babis. Maar die hield de boot af. En nu ligt het thema weer op tafel.

De kwestie speelt al decennia, en is een uitvloeisel van een verdrag dat de twee landen in 1958 met elkaar sloten over de wederzijdse grenzen. Tsjechoslowakije sprong er toen beter uit, en zou 368 hectare land aan Polen moeten gunnen, zo is de Poolse lezing.

De Tsjechen stelden in 2005 voor Polen financieel te compenseren, maar Warschau wees dat af - het wilde land. De Polen willen nu opnieuw om de tafel. Saillant detail: niet heel lang geleden vochten de twee landen een bitter dispuut uit over de milieuvervuiling van de bruinkoolmijn in het Poolse Turów. Het in februari bereikte vergelijk met Praag kostte Polen een compensatiebedrag van €45 mln, terwijl het land ook de Europese Commissie een boete moest betalen omdat het treuzelde met de uitvoering van een uitspraak van het Europees Hof over Turów.

Poolse media meldden intussen dat Warschau na de verkilling in de relatie met Hongarije de banden met Boedapest toch weer wil aanhalen. De pro-Russische houding van premier Viktor Orbán zat de Poolse regering niet lekker. Maar omdat Brussel Europese subsidies voor Polen heeft opgeschort wegens zorgen over ondermijning van de Poolse rechtsstaat, zoekt Warschau nu toch weer toenadering tot Boedapest.

Voor Hongarije is afstoffen van het bondgenootschap ook welkom. Volgens Duitse media gaat de regering-Orbán wegens de lakse aanpak van corruptie met EU-geld ook Europese steunmiljarden verliezen.

3. Spaanse vastgoedziekte treft topvoetballer Messi

Europamania besteedt doorgaans weinig aandacht aan voetbal, tenzij er sprake is van staatssteun aan voetbalclubs. Maar dit keer brengen we toch een stukje over de topvoetballer Lionel Messi. Die speelt zelf in Parijs, maar hij was natuurlijk lang actief in Barcelona. Vorige week kwam hij in het nieuws vanwege zijn nieuwe huis op Ibiza.

Een deel van dat huis in Eivissa, dat €11 mln kostte, is namelijk illegaal. De gemeenteraad van Sant Josep heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat de eigenaar vóór Messi zonder vergunning een garage bouwde. Die moet weg als Messi zijn woonsituatie wil 'regulariseren'. De gemeente zou in mei zelfs andere bouwwerkzaamheden hebben laten stilleggen.

Met zijn discussie met de gemeente staat Messi bepaald niet alleen. Veel Spanjaarden kampen met de problemen die hij nu heeft. Vorige maand meldde El País dat er in heel Spanje nog drie miljoen openstaande dossiers zijn van illegale bebouwing zoals terrassen en zwembaden, maar die de eigenaren graag willen legaliseren. Daarvoor hebben ze dan toestemming nodig van de gemeente. Gedeeltelijke sloop en boetes liggen bij legalisering altijd op de loer (lees ook dit oudere FD-verhaal over de problematiek).

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Commissie ontvouwt naar verwachting dinsdag haar voorstel voor een instrument om in tijden van crisis in te grijpen in de bevoorradingsketen van bedrijven. Lees ook dit FD-artikel.

• Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreekt woensdag haar jaarlijkse 'State of the Union' uit. Die gaat uiteraard over energie en over de oorlog in Oekraïne.

• Het Gerecht van de EU spreekt zich woensdag uit over het beroep van Google tegen de boete van €4,34 mrd die de Europese Commissie in 2018 aan het Amerikaanse bedrijf oplegde. Brussel verwijt het techconcern misbruik van zijn machtspositie via Google Play en zijn zoekmachine.

• Het FD houdt op 6 oktober het debat Naar een Europees leger, dat ingaat op de vraag hoe Europa na de Russische aanval op Oekraïne moet omgaan met haar veiligheid. Sprekers zijn onder anderen minister van Defensie Kajsa Ollongren, WRR-lid Mathieu Segers van Maastricht University en voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif. Schrijf u hier in.

