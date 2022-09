Analyse Zeven struikelblokken voor pensioenwet Na jaren polderen is het de beurt aan de Tweede Kamer. Maandag start de politieke behandeling van de grootste wijziging in het Nederlandse sociale stelsel in decennia: de nieuwe pensioenwet. Het FD zet zeven potentiële hindernissen op een rij.

