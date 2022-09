Reportage Zelfs Zweden verliest zich in 'vuile campagne' Waar verkiezingscampagnes in Zweden doorgaans keurig en zelfs tam verlopen, bedienen de partijen zich nu van allerlei trucs. Van onorthodoxe proefballonnetjes tot regelrecht populisme. Thema's als integratie en het stijgend aantal schietincidenten in het land zetten het politieke debat op scherp.

