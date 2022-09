Buitenland Sociaaldemocratisch blok wint nipt Zweedse verkiezingen De krappe exitpolls zagen er zondagavond goed uit voor de zittend Zweedse premier Andersson van de Sociaaldemocraten. De populistische Zweden Democraten zijn nu de grootste partij op rechts.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen