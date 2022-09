Analyse

Italiaanse verkiezingscampagne: slogans zonder inhoud

Met de vervroegde verkiezingen in Italië voor de deur, is het verkiezingsgeweld losgebarsten. Het machtsblok op rechts is dominant in de peilingen. Maar het fundament voor een duurzame coalitie ontbreekt. ‘Italië zit in een spagaat, het enige nodige programma is dat van Draghi.’