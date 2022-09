Economie Peking verscherpt het zerocovidbeleid in aanloop naar het partijcongres Met het belangrijkste politieke evenement van het land op komst legt de Chinese hoofdstad de bewegingsvrijheid van inwoners en reizigers aan banden. Gecombineerd met energietekorten en een vastgoedcrisis zet dit de economische kwartaalcijfers onder druk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen