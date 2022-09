Foto: Mauritius Images GmbH/ANP

Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Duitsers schrikken van Zwitsers atoomafval, Mario Draghi deelt uit, op velerlei vlak. En hoe valt de Brusselse sanctiedreiging richting Boedapest?

1. Beste buren en verre vrienden

Stel, je hebt een hoop kernafval dat je moet opslaan, waar kan je dat dan het beste doen? Op een plek waar iedereen er het minste last van heeft, zou je zeggen. Maar Zwitserland kiest nu voor een omstreden locatie: op de lip van de Duitse buren.

In het dorp Hohentengen (vierduizend inwoners), op twee kilometer van de geplande opslag, reageren dorpsbewoners verbijsterd en bezorgd op het nieuws uit Zwitserland. Matthias Braun, de chef van de Zwitserse organisatie Nagra, verantwoordelijk voor de opslag van radioactief afval, bezweert dat hij de komende tien jaar nog niets bouwt, laat staan opslaat. Hij wil eerst ruim de tijd nemen voor een dialoog met omwonenden.

Volgens Braun heeft Nagra decennia gezocht naar een geschikte opslagplek. Die is er nu dus. In de regio Nordlich Lägern is het gesteente het geschiktste voor ondergrondse opslag, aldus de Nagra-chef. Hij voorziet vanaf 2050 kernafval in de regio onder te brengen.

Aan de overzijde van de grens maken Duitse politici zich echter zorgen over de gevolgen voor de drinkwaterwinning in het gebied. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zich inmiddels met de zaak bemoeid. Duitsland zelf gaat de opslag over de Zwitserse grens in ieder geval niet voor Duits kernafval gebruiken, verklaarde Scholz. Ook wil hij de kwestie gaan bespreken met de Zwitserse regering. Daarnaast moet er een regeling voor de vergoeding van mogelijke schade komen.

Eerder raamde het Zwitserse ministerie van energie dat voor aankoop van grond en compensatie van de betrokken gemeenten zo'n achthonderd miljoen Zwitserse francs nodig is. De opslag komt op een terrein van zes tot acht hectare groot; er is onteigening van zo'n 22 grondbezitters nodig. De kans bestaat dat de Zwitsers zich in een referendum over de opslag moeten uitspreken.

2. Het laatste akkoord (?) van Mario Draghi

Mario Draghi is nog eventjes premier van Italië. Zondag zijn er parlementsverkiezingen en treedt als de peilingen het bij het rechte einde hebben Giorgia Meloni van de rechtse Fratelli d'Italia (FDI) aan als minister-president. Maar Draghi zit, ook al is de finale in zicht, niet stil. Vrijdag hakte zijn regering een knoop door over een nieuw steunpakket van €14 mrd om Italiaanse bedrijven te helpen de hogere energiekosten op te vangen.

Draghi's minister van financiën Daniele Franco zei bij de aankondiging van het nieuwe programma dat Italië al €66 mrd aan steun voor Italiaanse gezinnen heeft gespendeerd vanwege de gestegen prijzen, niet alleen van energie maar ook van eerste levensbehoeften. De staat hoefde daarvoor niet extra te lenen - er kwam door de hogere economische groei genoeg belasting binnen om de maatregelen te financieren.

De hoge energiekosten zijn uiteraard een thema in de verkiezingscampagne. Matteo Salvini, de leider van de rechtse Lega, die met FDI en Forza Italia van Silvio Berlusconi het centrumrechtse blok vormt, heeft opgeroepen tot een einde van de sancties tegen Rusland, omdat die juist de Italianen (in hun portemonnee) zouden treffen, en niet Rusland zelf.

Nu heeft Salvini in het verleden geen geheim gemaakt van zijn bewondering voor Vladimir Poetin. Bovendien loopt er een justitieel onderzoek naar een plan voor partijfinanciering van Lega via een mysterieuze deal met Russische olie.

Mario Draghi stond vrijdag tijdens zijn persconferentie bij Salvini stil, zonder hem bij naam te noemen. 'De Italiaanse democratie is sterk, ze laat zich niet verslaan door externe vijanden en ingehuurde marionetten. Er is er eentje die waanzinnig van de Russen houdt, die de sancties wil opheffen. Hij praat in het geniep elke dag met de Russen.'

De premier zei daarbij dat de Russische regering 'de laatste twintig jaar' zakenlieden, de media en politici in 'veel Europese landen en in de VS systematisch heeft gecorrumpeerd'.

Voor beoogd premier Giorgia Meloni had Draghi ook een waarschuwing. Donderdag stemde het Europees Parlement voor een resolutie die stelt dat Hongarije en premier Viktor Orbán in het bijzonder systematisch trachten de Europese grondwaarden te ondermijnen. Maar de politici van Meloni's FDI en Salvini's Lega steunden die resolutie niet.

'Welke Europese partners beschermen de belangen van Italianen beter?' vroeg Draghi retorisch. 'Is dat het Hongarije van Orbán? Of zijn het Frankrijk, Duitsland en andere landen die de rechtsstaat verdedigen?'

En zo nam de premier op de valreep nog eens stelling tegen rechts. Het was waarschijnlijk niet zijn laatste woord: Draghi is de gedoodverfde opvolger van president Sergio Mattarella.

3. Hongarije viert Brusselse sanctie als zege

De Europese Commissie besloot zondag voor het eerst een EU-lidstaat miljarden aan subsidies te ontzeggen wegens zorgen over corruptie en fraude. Als Hongarije zijn leven niet binnen twee maanden betert, kan het land €7,5 mrd aan EU-steun verliezen.

De stap was gezien de animositeit tussen Brussen en Boedapest verwacht (lees deze analyse van begin september). Maar hoe zijn de reacties na de ongekende stap van de Commissie? Kort gezegd: critici van Hongarije vinden dat Brussel te laat in actie komt, en te weinig doorbijt. En het kamp van premier Viktor Orbán benadrukt dat alles goed zal komen.

Neem Balász Orbán, politiek directeur in het kabinet bij de gelijknamige premier. Hij stelt dat Hongarije al een akkoord heeft bereikt met Brussel over wat te doen. 'Er zullen geen obstakels zijn om de discussie over drie maanden af te sluiten en de fondsen te ontvangen.'

Verder noemde Orbáns woordvoerder Zoltan Kovács het besluit van de Commissie een stap voorwaarts, want ze maakt een snelle afwikkeling van openstaande vragen mogelijk.' Last but not least: 'Ons land heeft de slag gewonnen', stond boven een analyse van Gergely Kiss, commentator van de regeringsgezinde krant Magyar Nemzet. 'Er is nog genoeg tijd voor een deal.'

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van algemene zaken spreken elkaar dinsdag over het recente rapport over de staat van de rechtsstaat in de EU-lidstaten. Die bijeenkomst is relevant in het licht van de trammelant met Hongarije en Polen. Denktank EPC discussieertdonderdag over het rapport.

• De top van de Europese Commissie zit vanaf dinsdag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

• Ook al dinsdag: een arrest van het Hof van Justitie van de EU over de bewaarplicht van telecomdata in het kader van de strijd tegen terrorisme.

• Het Institut Jacques Delors geeft woensdageen webinar over de vraag wat de oorlog in Oekraïne betekent voor cyberveiligheid.

• Instituut Clingendeal debatteertvrijdag over de State of the Union van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie (lees hier de FD-berichtgeving daarover).

• Het FD houdt op 6 oktober het debat Naar een Europees leger, dat ingaat op de vraag hoe Europa na de Russische aanval op Oekraïne moet omgaan met haar veiligheid. Sprekers zijn onder anderen minister van Defensie Kajsa Ollongren, WRR-lid Mathieu Segers van Maastricht University en voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif. Schrijf u hier in.

