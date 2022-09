Profiel Buurman Kwasi Kwarteng moet voor Truss de economie redden Ze waren al buren en nu weer, maar dan op Downing Street 10 en 11. De Britse premier Liz Truss stelde Kwasi Kwarteng aan als haar minister van financiën. Hij presenteert vrijdag een groot pakket belastingverlagingen om de Britse economie op gang te krijgen. Een vrijemarktdenker, die niet vies meer is van overheidsingrijpen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen