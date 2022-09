Dinsdag is het weer De Derde Dinsdag van september - Prinsjesdag. In deze aflevering hoor je waar je deze dag op moet letten om snel te achterhalen wat de kabinetsplannen voor 2023 voor jou betekenen. Want zeker dit jaar, met de energiecrisis en inflatie die een grote deuk slaat in de koopkracht, zal het beleid ook invloed hebben op jouw kasboekje.

Er is al veel nieuws uitgelekt, maar hoe kan het FD op Prinsjesdag zo snel mogelijk een compleet beeld van de kabinetsplannen schetsen? Je hoort het van Saskia Jonker, chef van de redactie Economie & Politiek, en parlementair verslaggever Ulko Jonker. Zij vertellen hoe de nieuwtjes tot hen komen en hoe zij uit gelekte plannen, de dikke Miljoenennota, het Belastingplan en de Macro Economische Verkenning het echte nieuws naar boven krijgen.

Julia Wouters, tegenwoordig publicist en coach, was jarenlang politiek assistent van Lodewijk Asscher, ook toen hij minister van Sociale Zaken was in het kabinet Rutte-II. Zij vertelt waarom politici besluiten te lekken, wanneer zij dat doen en waarom dit eigenlijk niet wenselijk is.

