Analyse TikTokkende Berlusconi werpt zich op als schild van Europa Silvio Berlusconi is een alliantie aangegaan met de Fratelli d’Italia-partij van Giorgia Meloni en de Lega van Matteo Salvini. Nu zijn Forza Italia tegenwoordig politiek veel kleiner is, trekt hij een belangrijke, nieuwe troef door zich te beroepen op Europese waarden. ‘Hij is weinig ideologisch, vooral opportunistisch.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen