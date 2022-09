Interview 'Zuidaspartners gaan nu ook een beetje normaal belasting betalen' Het kabinet verschuift komend jaar voor miljarden aan belastingen van werkenden naar vermogenden. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën is daar 'best een beetje trots op'.

