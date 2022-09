Focus Brussel Ondanks Poetins nucleaire dreigementen is Orbán wel klaar met sancties Hongarije wil per eind dit jaar af van de Europese strafmaatregelen tegen Rusland, omdat die de economie te veel schaden. Intussen dreigt het Kremlin met kernwapens en een mobilisatie.

