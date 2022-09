Analyse Alleen voor arme mensen in een tochtig huis? Dat werkt niet Een gerichte subsidie die alleen mensen met lage inkomens in tochtige huizen helpt de energierekening te betalen. Effectief én het goedkoopst, zeggen economen. Maar tussen droom en daad zit de weerbarstige werkelijkheid: het is nauwelijks uitvoerbaar. En dus kiest het kabinet toch voor de 'domme' subsidie.

