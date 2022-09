Buitenland Peking houdt grote politieke schoonmaak vlak voor partijcongres Met nog een paar weken te gaan voor het congres van de Chinese communistische partij houdt Peking flink huis onder voormalige topambtenaren. Verschillende hoge ex-functionarissen hebben levenslange gevangenisstraffen gekregen zonder kans op vrijlating.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen