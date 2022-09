Buitenland 'Poetin zal Xi's steun niet op spel willen zetten door inzet kernwapens' Experts achten het onwaarschijnlijk dat Rusland kernwapens gaat inzetten in Oekraïne, ondanks nieuwe dreigementen die president Vladimir Poetin vorige week uitte. Kernwapens zijn voor bevriende staten zoals India en China een brug te ver, en Poetin wil internationale isolatie niet riskeren.

