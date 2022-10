Buitenland • 14:05 Tijdens de midterm-verkiezingen strijden de Republikeinen en Democraten ook tegen zichzelf Casper Thomas Op 8 november kiest Amerika deels een nieuw Congres. Zowel de Democraten als de Republikeinen maken er een referendum over hun bejaarde — en vooral in Trumps geval omstreden — voorman van. De campagnetaal is harder dan ooit, ook bij de Democraten. De hel, dat is de ander.

