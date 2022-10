Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Tsjechië en Oostenrijk botsen met Slowakije over asielzoekers, Moskou haalt Italië van het gas en Brussel pakt Malta aan.

1. Terug van nooit weggeweest: grenscontroles

Genoeg is genoeg, dachten de Tsjechische en Oostenrijkse regering. Ze zagen dat de illegale migratie vanuit Slowakije toeneemt en besloten in actie te komen. Sinds donderdag gelden er daarom weer grenscontroles.

Volgens Praag en Wenen legt Slowakije asielzoekers die willen doorreizen naar zijn buurlanden geen strobreed in de weg, en weigert Bratislava mensen terug te nemen als Tsjechië en Oostenrijk hen wil terugsturen. Vandaar de grensmaatregel.

Vrijdagochtend had de Tsjechische politie al 364 mensen aan de Slowaakse grens aangehouden, en 176 mensen, vooral Syriërs, de toegang tot Tsjechië ontzegd. De Tsjechen hebben honderden extra agenten naar de tientallen grensovergangen met Slowakije gedirigeerd.

De acties moeten ook mensensmokkelaars het leven zuur maken. Ze duren volgens Tsjechië zeker tot 8 oktober.

De Slowaakse minister Eduard Heger ergerde zich aan de buren: 'Zo doe je dat niet. Je moet het probleem met communicatie oplossen, en niet door verrassingen.' Hij vond dat de grensactie bij de buren het belang van het vrij reizen in het Schengen-gebied schendt.

Slowakije klaagt er daarbij over dat zíjn buurland Hongarije asielzoekers gewoon laat doorreizen waardoor duizenden mensen in Slowakije terechtkomen. Het enorme hek dat Boedapest aan de grens met Servië tegen migratie bouwde, is kennelijk niet afdoende om de stroom asielzoekers die uit Servië richting West-Europa willen, tegen te houden.

De regeringen van Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk hebben inmiddels afgesproken dat ze over de situatie gaan overleggen. Ondertussen is de vraag hoe lang de grenscontroles echt gaan duren en of ze niet in strijd zijn met de Europese regels. Alleen in crisissituaties kunnen EU-lidstaten tijdelijk permanente controles herinvoeren.

Meer EU-lidstaten hebben zich de afgelopen jaren op deze uitzonderingsregeling in de Schengen-regels beroepen. Denemarken deed het, en ook Oostenrijk controleert al langer zijn grenzen met Hongarije en die met Slovenië. Eerder dit jaar oordeelde het Europees Hof dat dat niet in de haak is.

Foto: ANP/Zuma Press

2. Regeringswisseling in Rome: geen gas meer

Bij de verkiezingen in Italië van vorige week zondag, won de rechtse coalitie rond Giorgia Meloni van de conservatief-nationalistische Fratelli d'Italia. Meloni zei daarna dat ze de sancties van de EU tegen Rusland blijft volgen, en Oekraïne blijft steunen. Dit ondanks het feit dat er in haar beoogde coalitie twee partijen zitten (Lega en Forza Italia) die van oudsher een goede relatie met Moskou hebben, en Lega tijdens de verkiezingscampagne had opgeroepen tot beëindiging van de sancties.

Meloni is nog niet geïnstalleerd als premier, maar het eerste signaal uit Moskou heeft ze al binnen: Gazprom levert Italië geen gas meer. Staatsenergiebedrijf ENI meldde afgelopen weekeinde dat het niets heeft ontvangen, en dat het verwacht dat er ook maandag niets binnenkomt.

Minister van energie Roberto Cingolani zei vervolgens dat de Italiaanse gasopslagen voor 90% zijn gevuld. Het land komt zonder problemen de winter door, stelde hij. Beoogd premier Meloni liet zich nog niet uit over de Russische leveringsstop, maar zei zondag dat de speculatie met gas moet stoppen.

Gazprom wijt het staken van de gasdoorvoer naar Italië aan problemen in Oostenrijk. Dat land ontvangt nog wel Russisch gas in het gasknooppunt Baumgarten, maar de operator van de TAG-pijplijn naar Italië zou volgens Gazprom geen duidelijkheid geven over hoeveel gas er naar Italië moet stromen.

De Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore wees erop dat de Russische leveranties aan Italië al sterk waren teruggelopen. Italië slaagde er de afgelopen maanden in om meer in te kopen in bijvoorbeeld Algerije. Gazprom heeft de leveringen aan de Italianen dit jaar steeds verder gereduceerd.

3. Brussel in actie tegen 'gouden paspoorten'

Sommige EU-lidstaten verdienden de afgelopen jaren miljoenen bij door de verkoop van 'gouden paspoorten', documenten die mensen van buiten de EU konden aanschaffen als ze in een lidstaat investeerden. De Europese Commissie riep die lidstaten meermaals op de praktijk te staken omdat bijvoorbeeld dubieuze Russische rijkaards op die manier vrije toegang tot de EU kregen.

In maart kreeg die oproep nog meer urgentie door de oorlog in Oekraïne. Vlak daarna staakte de Bulgaarse regering haar programma, terwijl alleen nog de lopende aanvragen behandelt. Maar Malta hield aan de regeling vast, zij het dat Russen en Wit-Russen er geen toegang meer toe hebben.

De Europese Commissie is de Maltezer opstelling nu zat. Vorige week besloot ze de zaak naar het Hof van Justitie van de EU te verwijzen. Brussel vindt dat een lidstaat die iemand die geen banden heeft met een land toch een pas geeft in ruil voor geld of investeringen, strijdig handelt met het Europees Verdrag. Dat legt 'oprechte samenwerking' tussen de lidstaten op.

Volgens de Commissie schendt Malta dit principe. Het gouden-pasprogramma leidt tot 'ernstige risico's', denk aan veiligheid, witwassen, belastingontduiking en corruptie, zo stelt Brussel. Dat raakt ook andere EU-lidstaten.

De vraag is nu of de Commissie sterk staat als het EU-Hof in Luxemburg zich over de zaak buigt. Sommige juristen vragen zich dat af. Sowieso zou het voor het eerst zijn als het Hof zich uitspreekt over de aankoop van EU-burgerschap. Over het ontnemen van EU-burgerschap bestaat meer jurisprudentie.

De Maltezer regering stelt dat ze het EU-verdrag anders interpreteert dan de Commissie. Lidstaten bepalen zelf wie ze burgerschap gunnen, niet Europa, vindt ze. Valletta houdt scherp in de gaten of degenen die een 'gouden paspoort' kopen zich niet schuldig hebben gemaakt aan witwassen of het financieren van terrorisme, verklaart de regering.

De organisatie Transparency International is opgetogen dat de Commissie naar het Hof stapt.

• De ministers van financiën van de eurozone komen maandag bijeen. Ze bespreken onder meer de economische situatie en de coronaherstelplannen van de lidstaten. Een dag later melden de andere EU-ministers van financiën zich. Dan liggen ook de hoge energieprijzen en de gevolgen daarvan op tafel.

• Het Europees Parlement stemt dinsdag over de verplichtstelling van universele opladers voor mobiele telefoons en andere apparaten.

• Eveneens dinsdag debatteert de Europese volksvertegenwoordiging over het voorstel van de Europese Commissie om Europese subsidies te onthouden aan Hongarije. Lees ook nog even dit verhaal over de rol die Italië mogelijk gaat spelen in dit dossier.

• Het FD houdt donderdag het debat Naar een Europees leger. Sprekers zijn onder anderen minister van Defensie Kajsa Ollongren, WRR-lid Mathieu Segers van Maastricht University en voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif. Lees ter voorbereiding dit artikel van Mathieu Segers. En deze analyse van het Egmont Instituut.

• Op donderdag ziet de Europese Politieke Gemeenschap en begint de informele top van de EU-regeringsleiders in Praag. Lees hier de analyse van FD-correspondenten Ria Cats en Mathijs Schiffers. Lees ook dit commentaar van denktank CEPS. De top loopt door tot en met vrijdag; lees hier de uitnodiging van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

Meer lezen (en luisteren)?

Teuer Waar krijg je als woningzoekende de minste vierkante meters voor je geld? De Duitse denktank IW zocht het uit.

Uitstel/afstel De Franse president Macron wil de pensioengerechtigde leeftijd verhogen naar 65. Maar afgelopen week besloot hij af te zien van een snelle wetswijziging en de tijd te nemen voor overleg met de sociale partners.

Rendement Er is aanvullend beleid nodig om de CO₂-uitstoot van de industrie te reduceren, want het Europees emissiehandelssysteem levert onvoldoende op, stelt een onderzoek van CE Delft.

Op herhaling Voor de vierde keer in anderhalf jaar ging Bulgarije naar de stembus, en opnieuw is het lastig een regering te vormen. De GERB-partij van Boyko Borissov, beschuldigd van corruptie, kreeg de meeste stemmen.

U-turn De Britse premier Liz Truss trekt een omstreden plan om hoge inkomens belastingverlaging te gunnen in. Het plan leidde tot commotie op de financiële markten; de Bank of England moest ingrijpen om stijgende rente te temperen en Truss is uiterst impopulair.

