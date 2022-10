Economie • 16:09 Muur van 164 kilometer moet chaos Haïti buiten de deur van de Dominicaanse Republiek houden Bloomberg Haïti is het allerarmste land van het Amerikaanse continent. Een functionerende overheid is er niet. Dus willen veel Haïtianen naar het economisch succesvolle buurland Dominicaanse Republiek, dat daar niet op zit te wachten. Een 'Trumpiaanse' muur moet uitkomst bieden. Maar hoe wenselijk en effectief is dat?

