Buitenland De Letse kiezer naar de stembus lokken valt niet mee in een land met steeds minder inwoners Letland kampt met de hoogste bevolkingskrimp van Europa. De komende verkiezingen staan dan ook vooral in het teken van het teruglokken van emigranten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen