Profiel • 17:29 Separatist Aragonès zoekt liever de diplomatieke weg David Kabel De Catalaanse regioleider Pere Aragonès stuurde vorige week de vicepresident de laan uit wegens rebellie tegen zijn leiderschap. Aragonès droomt al vanaf zijn vroege jeugd over een onafhankelijk Catalonië, maar volgens critici staat zijn diplomatieke aanpak dat doel in de weg.

