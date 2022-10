Interview • 13:24 'We moeten durven zoeken naar oplossingen die niet in ons DNA zitten' Lien van der Leij Maarten van Poll Met zijn integraal zorgakkoord wil zorgminister en oud-coördinator patiëntenspreiding Ernst Kuipers de samenwerkingslessen uit de coronatijd verzilveren. Niet alle spelers zijn echter overtuigd en de minister ziet dat er voor hem nog veel werk aan de winkel is. 'Ik kan nu niet van tafel schuiven en zeggen: jongens, zet hem op!'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen