1. Tikt de klok echt voor Boedapest?

De Europese Commissie dreigde in september om €7,5 mrd aan EU-subsidies voor Hongarije te schrappen, als Boedapest niet in november zeventien maatregelen heeft genomen om de aanpak van corruptie met EU-fondsen te verbeteren.

Dat zou Hongarije, dat met een torenhoge inflatie kampt, slecht uitkomen. Inmiddels regent het dan ook maatregelen in Boedapest om de corruptiebestrijding aan te scherpen. Minister van justitie Judit Varga, doorgaans altijd goed voor een kat richting Brussel, slaat nu een vriendelijke toon aan. Ze roemde onlangs de 'constructieve dialoog' met de Europese Commissie.

Wat minder constructief en complimenteus was haar baas, premier Viktor Orbán. Zondag zei hij bij Viva 22, een congres van de Spaanse radicaal-rechtse partij Vox, via een videolink dat 'we moeten doorgaan onze soevereiniteit te verdedigen tegen Brusselse bureaucraten'. Andere sprekers in Madrid waren de voormalige Amerikaanse president Donald Trump (vanuit een vliegtuig), Giorgia Meloni, beoogd premier van Italië en — live in Madrid — de Poolse premier Morawiecki. Die begon ook al over Brusselse bureaucraten.

Terug naar de EU-subsidies. Ondanks Orbáns woorden danst Boedapest volgens critici op dit moment naar de pijpen van Brusselse bureaucraten om de miljarden aan EU-steun zeker te stellen. Maar, het besluit om dat geld aan de Hongaren te ontzeggen, is uiteindelijk aan de lidstaten. Die praten er donderdag over, bij de vergadering van de EU-ministers van binnenlandse zaken.

De lidstaten zouden al een knoop over het geld kunnen doorhakken. Maar volgens de Hongaarse krant Népszava wil het merendeel van de lidstaten Hongarije tot in december geven om aan de Brusselse eisen te voldoen — iets langer dus, dan wat de Europese Commissie voor ogen had. Uiteindelijk moet een gekwalificeerde meerderheid (15 van de 27 lidstaten, goed voor minstens 65% van de EU-bevolking) het voorstel om Hongarije de subsidies te ontzeggen steunen.

... en doet Orbán werkelijk concessies?

Los van de reguliere EU-subsidies, hoopt Boedapest ook nog altijd €5,8 mrd aan Europese coronaherstelgelden op te strijken. De Europese Commissie heeft het Hongaarse coronaplan echter nog niet goedgekeurd, opnieuw wegens zorgen over corruptie, en over ondermijning van de democratie door de regering-Orbán.

De vrees bij critici van Hongarije is inmiddels dat de Europese Commissie binnenkort het Hongaarse coronaherstelplan ter goedkeuring voorlegt aan de EU-lidstaten. Dat zou gebeuren zonder dat Orbán werkelijke concessies doet aan Brussel, stellen ze.

Zo noemen het Hongaarse Helsinki Comité en Transparency International de belofte van de Hongaarse regering om een onafhankelijke 'Integriteitsautoriteit' in te stellen voor de aanpak van corruptie, een wassen neus. De nieuwe instantie is niet in staat om directe sancties op te leggen, kan geen corruptiezaken ter vervolging overnemen en kan alleen aanbevelingen doen.

Hooguit kan de autoriteit rechtszaken beginnen tegen instanties die niet in actie komen. Maar dan is de vraag of de Hongaarse rechterlijke macht nog wel onafhankelijk genoeg is, volgens de organisaties (die de vraag daarmee beantwoorden, vinden ze).

De dienst voor overheidscontrole (GCO) kan ministeries wel boetes opleggen, maar dat is een vestzak-broekzakverhaal, zeggen het Helsinki Comité en Transparency International. Bovendien is het GCO niet onafhankelijk van de regering. En ze kraken nog veel meer kritische noten. Ook andere juristen hekelen Orbáns gebaren richting Brussel. Laat Hongarije zich aansluiten bij het Europees Openbaar Ministerie — dát zou een serieuze concessie zijn.

2. De bank blijft, belooft Madrid

De leegloop van het platteland bezorgt de Spaanse regering al jaren hoofdbrekens. Spanje kent met Teruel Existe zelfs een partij in het parlement die opkomt voor het platteland, dat afkalving van voorzieningen vreest. Vorig jaar beloofde de regering van premier Pedro Sánchez al €10 mrd om het rurale gebied in Spanje leefbaar te houden.

Een van de initiatieven hiervoor betreft financiële instellingen. Volgens een vrijdag bereikt akkoord tussen banken en Madrid krijgen de 243 Spaanse gemeenten met meer dan vijfhonderd inwoners die nu niet over een vorm van financiële dienstverlening beschikken, binnen maximaal een jaar een geldautomaat, een 'vast' bankkantoor of een mobiel loket binnen de gemeentegrenzen.

In de bijna drieduizend Spaanse gemeenten met minder dan vijfhonderd inwoners gaat de postbode geld bezorgen, of komt er een geldpunt in bijvoorbeeld winkels, zo hebben de banken met de regering afgesproken. In totaal zijn ruim zeshonderdduizend mensen met de maatregelen geholpen. De banken en overheid beloven tevens om oudere bankklanten te helpen bij het onder de knie krijgen van elektronisch bankieren.

3. Berlijn en Parijs omarmen nieuwe denktank

Aan meningen, analyses en visie heeft Brussel geen gebrek. Met EPC, CEPS en Bruegel heeft de Europese hoofdstad drie gerenommeerde denktanks (no disrespect richting de anderen natuurlijk). Maar nu komt er een nieuw instituut, met een Hollands tintje: BIG Europe, het Brussels Institute for Geopolitics. Stichters zijn hoogleraar en lid-Adviesraad Internationale Vraagstukken Luuk van Middelaar, lobbyist Hans Kribbe en Sebastien Lumet.

BIG Europe krijgt steun van Nederland, Duitsland en Frankrijk. Wat heet: de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz prezen het initiatief persoonlijk aan. Financiële ondersteuning komt onder meer van Porticus, een goededoelenorganisatie van de familie Brenninkmeijer (C&A).

Waar moeten we deze week op letten?

• Eurocommissaris van energie Kadri Simson bezoekt maandag en dinsdag Algerije om de samenwerking met het land te verbeteren. De Franse premier Élisabeth Borne is ook in Algiers.

• De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangtmaandag premier Viktor Orbán van Hongarije in Berlijn. De Duitse autoindustrie is een grote investeerder in Hongarije.

• Denktank EPC debatteert dinsdag over hernieuwbare energie en natuurbescherming. Gaat dat samen?

• De EU-ministers van energie komen dinsdag en woensdag in Praag bijeen voor een informele bijeenkomst.

• Woensdag een webinar bij denktank Atlantic Council: hoe komt Oekraïne de winter door?

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich donderdag uit over de vraag of een onderneming die woningen verhuurt, van een stagiair mag eisen dat ze tijdens het werk geen hoofddoek draagt.

• De EU-ministers van justitie en binnenlandse zaken evaluerendonderdag het eerste jaar van het Europees Openbaar Ministerie. Ook overleggen ze over de toegenomen migratie via de Westelijke Balkan-route. Op vrijdag is er dan een discussie over de Schengen-regels.

• De Europese Rekenkamer komt donderdag met haar jaarverslag over de Europese begroting.

• De ministers van defensie van de Navo-landen spreken elkaar donderdag en vrijdag in Brussel.

Meer lezen (en luisteren)?

Schokkend In de euforie over de Russische tegenslagen in Oekraïne verliezen we nog wel eens uit het oog wat het Russische leger eigenlijk aanricht. Lees dit rapport van mensenrechtenorganisatie HRW. Als vergelding voor het opblazen van de Krim-brug bombardeerde Rusland maandag Oekraïense steden.

Kommt nicht in Frage De Poolse regering stelde in september dat Duitsland Polen €1.300 mrd aan herstelbetalingen schuldig is voor wat Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog aanrichtte. Geen sprake van, zei de Duitse minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock bij een bezoek.

'Feind' guckt mit Ook Duitse houwitsers gaan wel eens stuk, zeker als je ze zoals Oekraïne frequent gebruikt. De Duitse regering vroeg Polen toestemming om een reparatiefabriek op te zetten, maar Warschau eiste dat het Poolse staatsbedrijf PGZ betrokken zou zijn. Dat wilde Berlijn niet. Nu komt de reparatiefabriek in Slowakije.

Tankstress Bijna een derde van de Franse tankstations kampt met brandstoftekort. Reden: een staking. Total en Esso willen met de bonden onderhandelen.

Separaat De Catalaanse regering verkeert in crisis: pro-onafhankelijkheidspartij Junts verlaat de coalitie. De ERC, de partij van regiovoorzitter Pere Aragonès (ook pro-onafhankelijkheid maar gematigder in het contact met Madrid) moet hopen op de steun van de Catalaanse socialisten (PSC).

