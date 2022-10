Samenleving • 17:00 Hans Vijlbrief: 'Visie hoort wel degelijk thuis bij politici' Han Dirk Hekking Rob de Lange Nederland evolueert van een gelijk land naar een ongelijk land. Om die tendens te keren, is klare taal van politici en nieuwe politiek nodig, zegt staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66). 'Populisten waaien mee met wat de bevolking wil, zonder de prijs daarvan te vermelden.'

