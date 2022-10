Analyse • 13:30 Een dag extra werken loont nauwelijks. Wat te doen? Cor de Horde Martine Wolzak Parttimers zouden meer uren moeten gaan maken om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Het huidige belastingstelsel moedigt deeltijdwerken juist aan. De Tweede Kamer maakt zich zorgen, maar een oplossing is niet eenvoudig.

