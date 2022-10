Liveblog • 08:29 Live: doden en gewonden bij raketaanvallen op Oekraïense steden Van onze redacteur Maandagochtend zijn op meerdere plaatsen explosies geweest in Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev. Die hebben geleid tot een nog onbekend aantal doden en gewonden. De explosies volgen op de aanslag op de Krimbrug van afgelopen zaterdag, die als een vernedering wordt beschouwd voor de Russische president Vladimir Poetin.

