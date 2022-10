Buitenland • 16:30 De achterkamertjes van het Chinese machtsspel Anouk Eigenraam Op het twintigste congres van de Chinese Communistische Partij krijgt president Xi Jinping vrijwel zeker een derde termijn. Maar het congres kiest ook de nieuwe leiders in de partijtop die de politieke koers van China voor de komende vijf jaar bepalen, en dat kan voor verrassingen zorgen. Hoe gaat alles in zijn werk en waar moeten we op letten?

