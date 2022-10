Arbeidsmarkt • 16:00 Kabinet bouwt met leerportaal aan 'Funda van de arbeidsmarkt' Lien van der Leij Het onlangs gelanceerde Leeroverzicht moet duidelijkheid scheppen in de wirwar aan opleidingen en financiële regelingen voor mensen die willen om- of bijscholen. Als het aan onderwijsminister Dennis Wiersma ligt, is dat pas het begin. 'Zie het als de Funda van de arbeidsmarkt.'

