Profiel • 15:50 Sergej de Allesvernietiger moet de klus klaren voor Poetin Alex Ruitenbeek Zijn bijnaam belooft weinig goeds. Generaal Armageddon wordt Sergej Soerovikin genoemd. De Russische president Poetin heeft hem tot opperbevelhebber benoemd van zijn invasieleger.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen