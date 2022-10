Politiek • 16:38 Hoe de overheid het vertrouwen in en van de Groningers verloor Jasper Been Bas Knoop Vrijdag eindigden de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. Wat hebben ze opgeleverd?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen