Buitenland • 10:41 Bondgenootschap VS en Saoedi-Arabië onder druk door productievermindering oliestaten David de Jong Het besluit van de Opec+ om de wereldwijde olieproductie terug te schroeven, heeft kwaad bloed gezet in Washington. Een hogere olieprijs speelt Rusland in de kaart is daardoor indirecte steun aan de Russische invasie in Oekraïne, aldus Amerikaanse politici.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen