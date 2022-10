Profiel • 17:43 Wouter Koolmees schaakt het liefst op zeven borden tegelijk Hilda Bouma Hij was ooit 'politiek talent van het jaar' maar werd nooit een echte politicus. Daarvoor heeft hij te veel een hekel aan tegenstellingen. Wouter Koolmees, de nieuwe baas van de NS, is vooral de technocraat die ervan houdt de problemen te lijf te gaan, linksom óf rechtsom.

