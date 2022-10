Focus Brussel • 11:26 Voor oud-kampioen taksontwijking Nederland is zelfs het belastingveto niet meer heilig Ria Cats Jarenlang werd Nederland in Brussel en Washington betiteld als 'belastingparadijs'. Maar Den Haag wil een nieuw imago. Zelfs het grootste taboe — het Europese veto op takszaken — kan overboord.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen