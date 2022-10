Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: geduld in Boekarest met Nederland is op, de airmiles van Pedro Sánchez en de uitglijders van EU-buitenlandchef Josep Borrell.

1. Roemeense bedrijven pressen Rutte

Verkeer zonder grenscontroles, dat staat zeker in Midden-Europa een beetje haaks op de tijdgeest. Vanwege toegenomen migratie voerden Tsjechië en Oostenrijk recent tijdelijk extra grenscontroles in. Volgens de Schengen-regels mag dat ook, in crisissituaties.

Je zou bijna vergeten dat er nog altijd twee EU-lidstaten aan de poorten van Schengen staan te rammelen: Bulgarije en Roemenië. Ze verbeterden hun grenscontroles, maar wachten al jarenlang op het seintje dat ze tot 'Schengen' mogen toetreden. Maar nog altijd liggen landen als Nederland dwars. Het kabinet vond lang dat de twee landen nog niet ver genoeg zijn.

Vorige week bezocht premier Mark Rutte Roemenië en uiteraard was de vraag of hij nu eindelijk het Nederlandse verzet opgeeft. Rutte wilde zich niet committeren. Hij is 'niet principieel' tegen een Roemeense toetreding tot 'Schengen', maar Roemenië is nog niet ver genoeg, vond hij. Rutte wees er op dat Boekarest nog altijd onder Brusselse curatele staat via het Controle en Verificatie Mechanisme (CVM). Zorg eerst maar eens dat je daar vanaf komt, was zijn suggestie.

Bij de CVM-controles gaat het om vragen als: doet de Roemeense justitie genoeg tegen corruptie, en over de rechtsstaat. President Klaus Johannis is vol zelfvertrouwen. Hij zei bij Ruttes bezoek dat hij verwacht dat Roemenië aan het einde van dit jaar klaar voor 'Schengen' is. Gaat het licht niet op groen, dan neemt de euroscepsis in Roemenië toe, waarschuwde hij.

In Brussel hebben Roemenië en Bulgarije ook fans. De Europese christendemocraten zeiden begin oktober dat het 'hoog tijd is' dat de twee landen toetreden tot het Schengen-gebied. Roemeense werkgevers deden afgelopen week een duit in het zakje. Ze klaagden in een open brief aan de Nederlandse regering dat het ontbreken van de Schengen-status hen honderden miljoenen euro's per jaar kost.

Bedenk dat Nederland een van de grootste investeerders in Roemenië is, stelden ze. Alleen in 2021 ging het volgens hen om €22 mrd. Er zouden inmiddels 5800 Nederlandse bedrijven in Roemenië hebben geïnvesteerd.

2. Vliegkampioen Sánchez moet naar andere opties kijken

Ook Spanje wil verduurzamen en premier Pedro Sánchez stond al enkele malen vooraan om dat te verkondigen. Maar het groene blazoen is flink verkleurd afgelopen week, toen bleek hoe gretig hij het Falcon-regeringsvliegtuig, een stevige CO2-uitstoter, pakt.

Gemiddeld ging hij dit jaar om de twee dagen de vliegtuigtrap op en af, blijkt uit overheidscijfers. Geen Spaanse premier die zo vaak het regeringstoestel nam. Tot september pakte Sánchez 125 keer de Falcon, 32% vaker dan vorig jaar.

Het waren ook geregeld tripjes van niks. Zo vloog Sánchez naar een dorpje in Toledo, op een uur rijden van Madrid. Een uur Falcon kost €5600 en twee ton CO2-uitstoot, becijferde zakenkrant El Economista vervolgens.

Ook pakte Sánchez het vliegtuig naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn met de Spaanse hogesnelheidslijn, zoals Ciudad Real of Barcelona. Sánchez' coalitiegenoot Podemos hamerde er vorige maand nog op: voor korte vluchten moeten we de trein nemen.

De oppositie maakt er een traditie van om veelvlieger Sánchez een oorwassing te geven. In 2020 kreeg hij de wind van voren toen hij, tijdens de coronacrisis, met de Falcon naar zijn vakantieadres vloog. Het mocht niet baten: dit jaar landde de Falcon met Sánchez aan boord ook op Lanzarote - tussen regeringsverplichtingen in, dat dan weer wel.

De Falcon blijft een gevoelig thema voor de regering. Madrid vond de CO2-uitstoot vanwege veiligheidsredenen staatsgeheim. Vorige week beloofde minister van energietransitie Teresa Ribera, een partijgenoot van Sánchez', dat ‘de regering de Falcon alleen zal gebruiken als er geen andere optie is’. Het vliegschema van Sánchez moest toen nog bekend worden.

3. Diplomatenchef slaat ondiplomatieke toon aan

Josep Borrell, sinds 2019 de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, rijgt al jaren gelukkige aan minder gelukkige optredens. Tot de laatste categorie behoort zijn onderhoud uit februari 2021 met de Russische minister van buitenlandse Sergej Lavrov. Die vernederde Borrell.

De Spaanse politicus trachtte daarna zijn rug te rechten. Met wisselend succes. Vorige week deed hij opnieuw van zich spreken, toen hij in een toespraak zijn ambassadeurs van de buitenlandse dienst van de EU (EEAS) de les las. Zij waren maandag voor een vergadering in Brussel bijeen, en kregen op ondiplomatieke wijze van Borrell te horen dat ze alerter moeten zijn en harder moeten werken.

Dat leidde tot commotie. En tot een opvallend vervolg. Twee dagen later bedankte Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen de ambassadeurs voor hun 'excellente en onvermoeibare werk'.

Maar op donderdag sloeg Borrell opnieuw ondiplomatiek toe. Hij vergeleek bij een toespraak in Brugge Europa met een tuin, en de rest van de wereld met een jungle. 'De jungle kan die tuin binnenvallen' en 'de jungle heeft een sterk vermogen om te groeien' - daarom moet Europa ('de tuinmannen', in Borrells verhaal) meer in gesprek met 'de rest van de wereld'.

Critici in die rest van de wereld waren niet blij met de jungle-vergelijking. 'De slechtste analogie aller tijden', vond Mohamed Forough van het GIGA-Instituut in Hamburg. Lees ook deze reactie en deze.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van landbouw en visserij beraadslagen maandag in Luxemburg. Qua thema's: denk aan tonijn, en hoe de oorlog in Oekraïne de markt voor landbouwproducten beïnvloedt.

• De EU-ministers van buitenlandse zaken treffen elkaarmaandag. Hoe om te gaan met China, is een belangrijk agendapunt.

• Dinsdagbereiden de lidstaten de Europese top van later die week voor. Eveneens dinsdag: het college van Eurocommissarissen vergadert, onder meer over zijn werkprogramma voor 2023. Komt er dan ook een uitgewerkt voorstel voor het ingrijpen op de gasmarkt en het instellen van een prijsplafond?

• Het Europees Parlement stemt woensdag ook over de jaarrekening van Frontex, het Europese agentschap voor grensbewaking. Een njet is goed mogelijk, gezien de kritiek op Frontex.

• Eurocommissaris van justitie Didier Reynders is donderdag te gast bij de Tweede Kamer. Hij spreekt over de EU-voorstellen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• De EU-regeringsleiders komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel. De agenda kunt u raden: energie, Oekraïne. Lees ter voorbereiding deze analyse. En gaan ingrepen in de markt helpen? Nee, zegt dit commentaar van denktank CEPS (dit vinden de collega's van Bruegel). En dan is er deze bijzondere suggestie voor de Duitse regering...

