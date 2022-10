Profiel • 15:30 Veilige keuze Jeremy Hunt deelt opeens de lakens uit in het VK Joost Dobber Bij de leiderschapsrace in zijn partij afgelopen zomer eindigde hij als laatste, maar juist dat werkt nu in het voordeel van Jeremy Hunt. De nieuwe Britse minister van financiën is gematigd, ervaren, en geen boegbeeld van een van de vele deelfracties binnen de partij. De ideale persoon om orde op zaken te stellen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen